Ракетный обстрел центра Израиля из Газы. 449-й день войны
время публикации: 28 декабря 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 16:58
В субботу, 28 декабря, в 16:14 была зафиксирована попытка обстрела израильской территории из сектора Газы. Напомним, что это 449-й день войны с ХАМАСом.
Тревога звучала в десятках населенных пунктов Израиля, в том числе в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
ЦАХАЛ сообщил, что из северной части сектора Газы террористами были выпущены две ракеты. Обе они были сбиты над израильской территорией.
О пострадавших не сообщалось.
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