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Израиль

Ракетный обстрел центра Израиля из Газы. 449-й день войны

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 декабря 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 16:58
ЦАХАЛ сообщил, что попытка обстрела Иерусалима была осуществлена из Газы
Flash90

В субботу, 28 декабря, в 16:14 была зафиксирована попытка обстрела израильской территории из сектора Газы. Напомним, что это 449-й день войны с ХАМАСом.

Тревога звучала в десятках населенных пунктов Израиля, в том числе в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

ЦАХАЛ сообщил, что из северной части сектора Газы террористами были выпущены две ракеты. Обе они были сбиты над израильской территорией.

О пострадавших не сообщалось.

Израиль
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