Ракетный обстрел центра Израиля из Газы. 449-й день войны

В субботу, 28 декабря, в 16:14 была зафиксирована попытка обстрела израильской территории из сектора Газы. Напомним, что это 449-й день войны с ХАМАСом.

Тревога звучала в десятках населенных пунктов Израиля, в том числе в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

ЦАХАЛ сообщил, что из северной части сектора Газы террористами были выпущены две ракеты. Обе они были сбиты над израильской территорией.

О пострадавших не сообщалось.