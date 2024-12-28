Силами ЦАХАЛа на юге Ливана уничтожен подземный туннель длиной около 100 метров

В ходе операции на юге Ливана, проведенной бойцами 300-й бригады, действовавшими под командованием 146-й дивизии при поддержке инженерных войск, был уничтожен подземный туннель длиной 100 метров, ведущий к укрытию спецназа "Хизбаллы" "Радуан".

Бойцы 300-й бригады при содействии спецподраздения "Яалом" расчистили туннель, обнаружив в нем большое количество оружия (автоматов, систем ночного видения, ракет и прочего). Все оружие было изъято или уничтожено.

Рядом с туннелем был обнаружен склад противотанковых ракет, а также выявлены огневые позиции, с которых террористы планировали обстреливать силы ЦАХАЛа.