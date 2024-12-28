x
28 декабря 2024
|
последняя новость: 06:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2024
|
28 декабря 2024
|
последняя новость: 06:22
28 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28.12.2024: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 28 декабря 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 06:26
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28.12.2024: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 декабря действовали в Туль-Кареме и около Рамаллы (в Аль-Мазраа аш-Шаркии, Джалазуне).

Происходили вооруженные столкновения. "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") заявляли, что противостоят израильским военным в Туль-Кареме.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2024

449-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, Иудее и Самарии, обстрел Иерусалима из Йемена. Хронология