В Шфараме неизвестный преступник застрелил мужчину
время публикации: 28 декабря 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 19:51
В Шфараме преступник, вооруженный огнестрельным оружием, смертельно ранил 38-летнего Амара Суада, который был доставлен в больницу бригадой МАДА. Вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Несколько месяцев назад был застрелен близкий родственник Амара, предположительно, ставший жертвой того же конфликта. Всего с начала года в арабском секторе были убиты 237 человек.