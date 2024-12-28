В Шфараме неизвестный преступник застрелил мужчину

В Шфараме преступник, вооруженный огнестрельным оружием, смертельно ранил 38-летнего Амара Суада, который был доставлен в больницу бригадой МАДА. Вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Несколько месяцев назад был застрелен близкий родственник Амара, предположительно, ставший жертвой того же конфликта. Всего с начала года в арабском секторе были убиты 237 человек.