Тревога в Иерусалиме и на юге Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 2:12 ночи 28 декабря в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и на юге Израиля – к югу от Бейт-Шемеша, в Иудее и около побережья Мертвого моря, а также на северо-востоке Негева – прозвучала тревога "Цева адом". Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ заявляет, что причина тревоги – очередная попытка ракетного обстрела из Йемена.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что одному человеку потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

ЦАХАЛ сообщил, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля. Тревога была активирована из-за опасений в связи с возможностью падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Отметим, что в последние время ракетные обстрелы из Йемена заметно участились и стали почти еженощными. Предыдущие ракетные обстрелы территории Израиля из Йемена были в ночь на 27 декабря, рано утром 25 декабря и в ночь на 24 декабря. Во всех трех случаях ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля.

В ночь на 21 декабря попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб. Десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы.

Ранее ракетный обстрел территории Израиля из Йемена фиксировался 19 декабря 2024 года. Тогда фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

Ракетные обстрелы из Йемена фиксировались также 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года.

Для обстрелов территории Израиля хуситы применяют баллистические ракеты "Фалястин-2". Эти ракеты, которые движение "Ансар Аллах" именует гиперзвуковыми, способны за 12-15 минут преодолеть расстояние от Йемена до Израиля (около 2200 км). Обычно хуситы запускают одну такую ракету. В то же время боевики-хуситы применяют ударные БПЛА для атак на Израиль – в результате одной из таких атак 19 июля 2024 года в Тель-Авиве погиб израильтянин Евгений Фредер. Ранее хуситы для ударов по Израилю применяли и крылатые ракеты.

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили около 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны четырежды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена. Третья атака была 19 декабря: двухэтапная операция под кодовым названием "Белый город" – сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия; затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны, были десятки убитых и раненых. Сообщения некоторых СМИ об участии израильских ВВС в ударах по целям в Йемене вечером 21 декабря ЦАХАЛ не подтверждал и не комментировал. 26 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали военные и инфраструктурные объекты в Сане и Ходейде.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.