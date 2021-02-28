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NEWSru.co.il :: В Израиле28 февраля 2021 г., 19:19

Нетаниягу объявил о продлении учебного года до конца июля

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Нетаниягу объявил о продлении учебного года до конца июля

Вечером в воскресенье, 28 февраля, в офисе министерства просвещения в Иерусалиме состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам образовательной системы в нынешнем учебном году, на которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о продлении учебного года до конца июля 2021 года и заверил, что труд учителей будет достойно оплачен.

В конференции принимали участие министр образования Йоав Галант, министр финансов Исраэль Кац, другие чиновники и представители учителей и родительских комитетов.

Нетаниягу подчеркнул, что продление учебного года необходимо для восполнения пробелов в изучении математики, английского языка и других важных предметов, возникших из-за перерывов в учебе и дистанционного обучения в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.


Ожидается, что план правительства будет согласован с профсоюзом учителей.

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