Вечером в воскресенье, 28 февраля, в офисе министерства просвещения в Иерусалиме состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам образовательной системы в нынешнем учебном году, на которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о продлении учебного года до конца июля 2021 года и заверил, что труд учителей будет достойно оплачен.

В конференции принимали участие министр образования Йоав Галант, министр финансов Исраэль Кац, другие чиновники и представители учителей и родительских комитетов.

Нетаниягу подчеркнул, что продление учебного года необходимо для восполнения пробелов в изучении математики, английского языка и других важных предметов, возникших из-за перерывов в учебе и дистанционного обучения в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Ожидается, что план правительства будет согласован с профсоюзом учителей.