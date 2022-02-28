Израиль получил 400 просьб о репатриации от евреев, проживающих в Украине
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Израиль поступило по электронным средствам связи 400 просьб о репатриации от евреев, проживающих в Украине.
В сообщении отмечалось, что эти данные были озвучены министром алии и интеграции Пниной Тамано Шата на заседании военно-политического кабинета.
"Кан Бет" цитирует министра финансов Авигдора Либермана, который заявил, что нет финансовых ограничений на репатриацию евреев из Украины.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2022
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