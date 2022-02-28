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NEWSru.co.il :: В Израиле28 февраля 2022 г., 01:29

Израиль получил 400 просьб о репатриации от евреев, проживающих в Украине

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Израиль получил 400 просьб о репатриации от евреев на Украине

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Израиль поступило по электронным средствам связи 400 просьб о репатриации от евреев, проживающих в Украине.

В сообщении отмечалось, что эти данные были озвучены министром алии и интеграции Пниной Тамано Шата на заседании военно-политического кабинета.

"Кан Бет" цитирует министра финансов Авигдора Либермана, который заявил, что нет финансовых ограничений на репатриацию евреев из Украины.

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