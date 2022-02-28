Вступают в силу новые правила въезда в Израиль и продлевается "зеленый сертификат"

Начиная со вторника, 1 марта, Израиль полностью открывается для туристов - как привитых, так и не привитых против коронавируса.

Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять при посадке на самолет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста.

Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после приземления остается как для туристов, так и для израильтян.

И туристы, и израильтяне должны находиться после прилета в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Министерство здравоохранения также сообщает о продлении срока действия "зеленого сертификата" до 31 мая для всех, кто получил три или четыре дозы вакцины против коронавируса. У тех, кто получили четвертую или третью дозу меньше шести месяцев назад, сертификат будет действителен сроком на шесть месяцев со дня получения последней дозы вакцины.