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NEWSru.co.il :: В Израиле28 февраля 2022 г., 19:35

Вступают в силу новые правила въезда в Израиль и продлевается "зеленый сертификат"

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Вступают в силу новые правила въезда в Израиль и продлевается "зеленый сертификат"

Начиная со вторника, 1 марта, Израиль полностью открывается для туристов - как привитых, так и не привитых против коронавируса.

Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять при посадке на самолет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста.

Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после приземления остается как для туристов, так и для израильтян.


И туристы, и израильтяне должны находиться после прилета в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Министерство здравоохранения также сообщает о продлении срока действия "зеленого сертификата" до 31 мая для всех, кто получил три или четыре дозы вакцины против коронавируса. У тех, кто получили четвертую или третью дозу меньше шести месяцев назад, сертификат будет действителен сроком на шесть месяцев со дня получения последней дозы вакцины.

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