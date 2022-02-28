Глава МВД о том, как действует Израиль в период войны РФ против Украины. Интервью

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед согласилась ответить на вопросы редакции NEWSru.co.il, касающиеся действий израильских властей в период, когда Россия ведет войну против Украины.

Беседовала Алла Гаврилова.

Поддержит ли Израиль резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которую предложат США, с осуждением российского вторжения в Украину и призывом к немедленному прекращению военных действий?

Видимо, да. Конечно, мы находимся в очень деликатной ситуации. Премьер-министр на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным, вчера они очень долго разговаривали. И мы продолжим делать то, что правильно для государства Израиль.

Как изменилась политика Израиля в отношении туристов с украинским паспортом?

Сейчас в Израиле на законных основаниях находятся примерно 2400 туристов с украинским паспортом. Им всем будет продлена туристическая виза "автоматом" еще на два месяца. Кроме того, в Израиле сейчас около 13 тысяч граждан Украины, которые находятся в нашей стране нелегально, с просроченным разрешением на работу. В их отношении сейчас не предпринимается никаких действий.

Я спрашиваю о туристах с украинскими паспортами, которые прилетают в Израиль в эти дни. Есть ли какое-то изменение относительно процесса их въезда?

Никаких. Если мы знаем, что этот человек приехал сюда только как турист, он въедет в страну. Если есть основания полагать, что он хочет здесь остаться, его не впустят.

Израиль не готов принять даже тех беженцев из Украины, у которых есть здесь родственники?

Евросоюз принял решение о том, что все граждане Украины могут находиться на территории стран ЕС в течение трех лет. Прямых рейсов из Украины сейчас нет, все прилетают из Европы. Согласно конвенции о беженцах, эти люди не являются беженцами. Поскольку Европа всех принимает, то никакой тяжелой гуманитарной проблемы нет. Поэтому мы хотим сосредоточить наши усилия на тех гражданах Украины, которые имеют право на возвращение (Закон о возвращении провозглашает право каждого еврея репатриироваться в Государство Израиль, – прим.ред.).

Потому что Израиль – это государство еврейского народа. В этом суть Израиля. Мы хотим принять здесь как можно больше тех, кто имеет право на возвращение. Беженцам помогает Европа.

Что касается тех украинцев, у которых есть здесь семья, они могут приехать на пару недель, отдохнуть. Но постоянный статус мы даем только тем, кто имеет право на возвращение.

И какие доказательства вы требуете сейчас от тех, кто прилетает в Израиль с украинским паспортом, что они не намерены здесь остаться? Израиль же не впускает сейчас всех.

Мы рассматриваем каждый случай в отдельности. Например, сегодня в Израиль въехали 20 туристов с российскими паспортами, восьмерым было отказано.

На каких основаниях?

Я не хочу перечислять сейчас причины.

(Редакция NEWSru.co.il накануне обратилась в Управление регистрации населения и иммиграции с просьбой предоставить точные данные о том, сколько граждан Украины, не имеющих право на возвращение, пытались въехать в Израиль с 24 февраля и сколько получили отказ. В Управлении сообщили, что с 24 по 27 февраля в Израиль прилетели 160 туристов с украинскими паспортами, 29 из них было отказано во въезде в страну - в основном из опасений, что они намерены остаться в Израиле нелегально.)

Что происходит с людьми, имеющими право на возвращение, но не успевшими получить статус репатрианта до войны?

В такой ситуации Израиль прежде всего должен делать все, чтобы помочь своим гражданам. Израиль – единственное государство, которое посылает на границы десятки консулов, чтобы сделать все для возвращения израильтян домой и для помощи евреям и тем, у кого есть право на возвращение.

Я хочу выразить свою поддержку всем израильтянам, которые переживают за своих родственников в Украине. И я надеюсь, что это быстро закончится.

(Редакция NEWSru.co.il обратилась в "Натив", попросив рассказать, каким образом в настоящий момент работает прием документов и выдача виз новым репатриантам в свете войны в Украине. В "Нативе" нам сообщили, что принят "ряд мер" по упрощению процесса репатриации для граждан Украины. В частности, от них не требуется предъявлять справку об отсутствии судимостей.)