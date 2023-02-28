В Самарии произошло столкновение между военнослужащими и еврейскими "камнеметателями"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила во вторник, 28 февраля, о новом столкновении военнослужащих с поселенцами. Инцидент произошел в Самарии, в зоне, за которую отвечает территориальная бригада "Биньямин".

Согласно сообщению пресс-службы, военнослужащие были отправлены к месту, где, согласно имевшейся информации, группа израильтян бросала камни в палестинские машины. Прибывшие на место военнослужащие застали нескольких израильтян, у части из них лица были скрыты платками, они бросали камни в грузовик с палестинскими номерными знаками. Военнослужащие несколько раз выстрелили в воздух.

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После того, как "камнеметатели" отказались покинуть обочину дороги, военнослужащие применили спецсредства для разгона демонстраций. Один из хулиганов пнул солдата и распылил ему в лицо содержимое баллончика со слезоточивым газом. Он и еще несколько еврейских "камнеметателей" были задержаны.

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Полиция Иудеи и Самарии сообщила о задержании пятерых граждан Израиля по подозрению в нападении на сотрудника полиции и военнослужащего.

Согласно сообщению полиции, в экстренные службы поступила жалоба на то, что на 458-й трассе, возле деревни Аль-Муаир, палестинские машины подвергаются "каменным атакам". Проезжавший мимо офицер полиции заметил на обочине "камнеметателей", атаковавших военнослужащего. Офицер вышел из машины, чтобы задержать хулигана. В этот момент товарищи "камнеметателя" брызнули в лицо полицейскому из газового баллончика, а затем проткнули шины у патрульной машины. На место происшествия были вызваны дополнительные силы.

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ЦАХАЛ и полиция Израиля распространили заявления, осуждающие любые появления насилия в отношении солдат и полиции, которые "днем и ночью несут службу для обеспечения безопасности граждан".