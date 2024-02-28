adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.649 ₪ 3.960 ₪
Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
14 - 23°
  • ИЗРАИЛЬ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • МИР
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТО
    • adv_08 ar_top_2
    Израиль

    ЦАХАЛ сообщил о гибели двух офицеров в бою на севере сектора Газы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ сообщил о гибели двух офицеров в бою на севере сектора Газы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает, что в бою на севере сектора Газы 27 февраля погибли два офицера. Названы имена погибших.

    Майор Ифтах Шахар, 25 лет, из Парана, командир роты 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    Капитан Итай Сеиф, 24 года, из Йерухама, командир взвода 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    adv_12 m_ar_1

    В том же бою были тяжело ранены семь бойцов 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 242 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

    adv_13 incontent_1

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 582 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 Февраля 2024
    145-й день войны в Израиле. Хронология событий
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:51 Израильские рапиристы стали победителями кадетского чемпионата Европы
    06:26 ЦАХАЛ в ночь на 28 февраля провел операции в Дженине, Шхеме, около Рамаллы и около Хеврона
    06:20 Операции ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 февраля: продолжаются бои в Зайтуне и на юге сектора
    05:58 ЦАХАЛ сообщил о гибели двух офицеров в бою на севере сектора Газы
    05:51 Axios: США требуют от Израиля письменных гарантий по использованию американского оружия в Газе
    05:42 145-й день войны в Израиле. Хронология событий
    05:18 Прогноз погоды на 28 февраля: небольшое повышение температуры, переменная облачность
    03:50 "Цева адом" около границы с сектором Газы
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom