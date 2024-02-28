ЦАХАЛ сообщил о гибели двух офицеров в бою на севере сектора Газы
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ЦАХАЛ сообщает, что в бою на севере сектора Газы 27 февраля погибли два офицера. Названы имена погибших.
Майор Ифтах Шахар, 25 лет, из Парана, командир роты 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".
Капитан Итай Сеиф, 24 года, из Йерухама, командир взвода 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".
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В том же бою были тяжело ранены семь бойцов 432-го батальона "Цабар" бригады "Гивати".
C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 242 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).
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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 582 военнослужащих ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 Февраля 2024
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