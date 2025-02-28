Первый этап сделки с ХАМАСом завершен: что дальше. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

27 февраля завершилась реализация первого этапа сделки с ХАМАСом. Формально этот этап заканчивается 1 марта, однако возвращение тел Ицика Эльгарата, Цахи Идана, Шломо Манцура и Охада Яаломи по сути ставит точку на его реализации. На вопрос "что будет дальше" ответить гораздо сложнее, чем на вопрос о том, чего хотят стороны, в первую очередь премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Глава правительства хочет выиграть время и отложить на как можно более долгий срок необходимость отвечать на вопрос, который рано или поздно возникнет во всей его жестокости – "отступление из Газы или возобновление войны?" Этот вопрос, на самом деле, задается с 15 октября 2023 года. В тот день корпорация "Кан" опубликовала документ о целях войны, определенных военно-политическим кабинетом. Этих целей было четыре: 1. Свержение власти ХАМАСа и уничтожение его военного потенциала. 2. Ликвидация угрозы террора, исходящей из сектора Газы. 3. Прикладывание максимальных усилий для освобождения заложников. 4. Защита границ государства и его граждан.

Очень вскоре под давлением общественного мнения и СМИ цели войны были немного видоизменены в сознании израильтян и определены: свержение власти ХАМАСа и возвращение заложников. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что эти цели противоречат друг другу. Нельзя освободить всех заложников без сделки с ХАМАСом, не может быть сделки с ХАМАСом, если условием является устранение этой организации как властной структуры. Несмотря на то, что политики и некоторые комментаторы убеждали нас, что можно "и то, и другое", по сути с самого начала войны шел процесс, пик которого мы наблюдаем в эти дни.

В Израиле пытались и продолжают пытаться выиграть время – освободить максимум заложников, не беря на себя обязательств по завершению войны. В тот момент, когда в Израиле поймут, что больше освободить путем промежуточных этапов невозможно, настанет момент принятия решений.

Играть со временем Биньямин Нетаниягу умеет. Не только в вопросах войны. То же самое касается главной внутриполитической проблемы, стоящей перед ним – закона о призыве. В известном смысле то же происходит во время судебного процесса по его делам.

А у оппозиции свои проблемы и своя повестка дня. Лапид пытается остановить "кровотечение мандатов" в опросах. Ганц пытается остановить процесс его замены на Айзенкота во главе "Махане Мамлахти". Голан видит, как постепенно превращается в доминантную фигуру в лагере "только не Биби", надеясь в этом качестве дойти до выборов.

Сделка и коалиция: в ожидании развязки

На протяжении долгого времени казалось, что завершение реализации первого этапа сделки станет решающим часом для будущего коалиции. Партия "Оцма Иегудит" вышла из правительства. Она, правда, остается в коалиции, однако путь в сторону развала начался. В этой ситуации ключевой фигурой остается глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич. Именно поэтому особое внимание на уходящей неделе было приковано к его брифингу перед началом заседания фракции. Уже очень давно Смотрич не был таким миролюбивым и позитивно настроенным, во всяком случае в том, что касалось отношения к премьер-министру и коалиции. Смотрич говорил о достижениях войны, а также о том страшном, что ждет ХАМАС после неизбежного возобновления военных действий. "Вы будете поражены тем, насколько решительной и смертоносной будет операция в Газе в тот момент, когда кабинет примет решение, что пришло время ее возобновить", – сказал Смотрич журналистам. Кроме как подмигнуть и сказать "не волнуйтесь, я знаю, что будет дальше, все будет хорошо", министр финансов сделал все.

Единственный возможный на данный момент вывод – в "Ционут Датит" готовы дать Нетаниягу время. Продление первого этапа сделки вкупе с постоянно циркулирующими публикациями о том, что ХАМАС готовится к новому витку противостояния, вкупе с прекрасным будущим, которое приближенные премьера рисуют в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа, гарантирует Нетаниягу выигрыш во времени. Большего в нашей политике (и не только в ней) не жаждет никто.

И следует обратить внимание на многим набившую оскомину, но все актуальную иранскую тематику. На этой неделе прозвучали несколько сигналов, свидетельствующие о приближающейся развязке. 25 февраля в середине дня промелькнуло сообщение, согласно которому иранские силы готовятся к скорому отражению атаки на ядерные объекты. Это сообщение исчезло так же быстро, как появилось.

Днем позже министр иностранных дел Гидеон Саар сделал заявление, согласно которому в распоряжении Ирана есть достаточно обогащенного урана для того, чтобы создать несколько атомных бомб. "Шанс на успех дипломатии невысок", – добавил Саар. Является ли это посылом США, мол не "затягивайте с переговорами"? Возможно. Но не в меньшей степени это посыл и коалиционным партнерам: "Мы на пороге судьбоносных дней, проявите ответственность".

Закон о призыве: гордое одиночество Гольдкнопфа

Бывший премьер-министр Ариэль Шарон любил говорить, что глава правительства Израиля всегда посвящает 80% времени выживанию коалиции, а остальное время решению проблем государства. Биньямин Нетаниягу, как никто другой знает, насколько верны эти слова. На этой неделе он вынужден был созвать заседание глав коалиционных фракций для обсуждения вопроса закона о призыве, вернее закона об упорядочивании освобождения учащихся йешив от службы. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продолжает обсуждать этот законопроект, и, несмотря на попытки главы комиссии Юлия Эдельштейна транслировать оптимизм, крайне сложно будет выполнить задачу, которую ШАС и "Яадут а-Тора" поставили перед коалицией – утвердить этот закон еще до того, как будет утвержден проект государственного бюджета, то есть не позднее конца марта. Нетаниягу сказал об этом на заседании глав фракций, а министр финансов Бецалель Смотрич повторил на заседании своей фракции, что "государственный бюджет не может быть и не будет заложником закона о призыве".

Перед ШАС и "Яадут а-Тора" непростой выбор. Причем хороших, с их точки зрения, вариантов там нет. Либо они выходят из коалиции, тем самым почти наверняка гарантируя скорые выборы, в результате которых в самом лучшем случае возвращаются к той же коалиции, а в худшем и более вероятном случае – отправляются в оппозицию.

В "Яадут а-Тора" выбор по сути сделан. В окружении главы блока Ицхака Гольдкнопфа открыто говорят о том, что инициатива по выходу из коалиции не будет поддержана практически никем во фракции. Депутаты от "Дегель а-Тора" во главе с Моше Гафни изначально не настроены уходить в оппозицию, однако не только они. Если Гольдкнопф подаст в отставку, то обнаружит, что и в "Агудат Исраэль" за ним не пошли. Увольнение министра, который к тому же не является депутатом, на коалиции почти не скажется.

Такова ситуация на сегодняшний день. У Нетаниягу были бы основания чувствовать себя спокойно, если бы не два обстоятельства. Первое – раввины. Их образ мышления и процесс принятия решений может быть совершенно иным, чем те, которыми руководствуются политики. И решения духовных лидеров могут повлиять на политические шаги депутатов и министров.

Второе – субсидирование яслей. Уже в воскресенье, 2 марта, прекратится субсидирование яслей для детей тех, кто уклоняется от службы в ЦАХАЛе. Речь идет о наиболее болезненных к настоящему моменту шагах, которые предприняты в отношении учащихся йешив, которые не призываются в ЦАХАЛ. В ультраортодоксальных партиях требуют принять закон, который эту проблему решит. Пока такого закона нет. Подтолкнет ли это харедим к развалу коалиции?

В "Ликуде" тоже неспокойно в связи с этим вопросом. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу требовал от главы комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна представить черновик законопроекта о призыве до 3 марта. Этого, по всей видимости, не произойдет. Обсуждение в комиссии продолжается, а напряженность между Нетаниягу и Эдельштейном растет. Заявление последнего о том, что он возражает против увольнения главы ШАБАКа и считает необходимым дать ему возможность самому принять это решение, не добавляет спокойствия в отношениях между канцелярией главы правительства и офисом главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Суд над Нетаниягу: поединок за время

На этой неделе окружной суд принял два решения, которые влияют на ход всего судебного процесса над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. А поскольку процесс этот напрямую связан с политикой, то и решения эти влияют на политические шаги.

Суд ограничил время допроса Нетаниягу адвокатом. Каждый подсудимый хочет, чтобы такой допрос длился как можно дольше, а перекрестный допрос, то есть допрос представителями прокуратуры – как можно меньше. У Амита Хадада, адвоката Нетаниягу, есть еще 13 заседаний, чтобы задавать обвиняемому те вопросы, которые тот хочет услышать. Учитывая, что с начала допроса прошло два с половиной месяца, а состоялось не более 12 заседаний, очевидно, что до финиша еще далеко, но сам факт того, что судьи пытаются ограничить процесс во времени, дает надежду на то, что когда-нибудь мы станем свидетелями вердикта по этим делам.

Второе решение было связано с отменой заседаний в связи с ситуацией в сфере безопасности. Подобного рода прецеденты уже были, однако на сей раз, перед судом выступил глава военной разведки (АМАН). О чем шла речь за закрытыми дверями, никто не знает, однако заседание суда, которое должно было состояться на следующий день отменили. Вечером 27 февраля стало известно, что суд удовлетворил просьбу премьер-министра давать показания два раза в неделю, а не три.

Премьер-министр воюющей страны не может совмещать должность главы правительства и роль подсудимого. С другой стороны, изменение закона таким образом, что подача обвинительного заключения автоматически приводит к уходу премьер-министра в отставку, по сути передает юридическому советнику правительства право решать, кто в Израиле будет, вернее не будет, премьер-министром. Эта ситуация требует разрешения, одна из моделей – закон об ограничении каденций премьер-министра и одновременно "французский закон", запрещающий уголовное преследование главы правительства до тех пор, пока он в должности (за исключением подозрений в совершении особо тяжких преступлений). Все это будет на повестке дня политической системы страны, когда ее покинет Биньямин Нетаниягу.

Оппозиция: повестка дня и внутренние бои

Яир Лапид и партия "Еш Атид" ведут борьбу за свое политическое выживание. Результаты опросов общественного мнения не слишком комплементарны по отношению к Лапиду, его избиратели все чаще посматривают в сторону Яира Голана, и на этой неделе глава "Еш Атид" предпринял попытку вернуться в центр повестки дня. Его предложение о будущем сектора Газы (временная передача Египту, а затем Палестинской автономии) не устраивает примерно никого, но главное для "Еш Атид" – вновь напомнить о себе. Не уверен, что такой шаг Лапида вернет ему избирателей, которым приглянулся радикальный и агрессивный Яир Голан.

В "Махане Мамлахти" закипает конфликт между действующим главой партии Бени Ганцем и депутатом Гали Айзенкотом. Когда два бывших начальника генерального штаба решили сыграть за одну команду, Айзенкот выдвинул условие: демократизация внутрипартийных процессов. Иными словами, он потребовал обещания, что в партии пройдут праймериз на пост ее главы, а также в предвыборный список. Все это должно происходить перед следующими выборами, до которых судя по всему, далеко. Однако уже сейчас многие в лагере противников Нетаниягу считают Айзенкота наиболее перспективной фигурой для того, чтобы быть кандидатом на пост премьера.

Разочаровавшись в Лапиде, и не веря, что Ганц может эффективно побороться с Нетаниягу, сторонники лагеря "только не Биби" поверили в нового потенциального вождя, который к тому же не находится на правых позициях – как Беннет или Либерман. Роль Айзенкота, занимавшего пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа с 2015 по 2019 год, в формировании концепции, которая привела к катастрофе 7 октября 2023 года, никого пока что не занимает. Он боевой генерал, он потерял на войне сына и племянника, он знает цену войне и миру.

Ганц однако не торопится уступить пост Айзенкоту. На этой неделе он дважды отвечал на вопрос о возможности ухода с должности главы "Махане Мамлахти" ради того, чтобы партию возглавил Айзенкот. Дважды Ганц давал отрицательный ответ. "Я эту партию создал, я ее возглавляю и продолжу возглавлять", – заявил он. Означает ли это, что он намерен отказаться от обещаний провести праймериз перед выборами? Станет ясно, когда выборы объявят.