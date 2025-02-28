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Израиль

В Тель-Авиве проходит марафон, многие улицы перекрыты

Полиция
Тель-Авив
Легкая атлетика
время публикации: 28 февраля 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 05:38
В Тель-Авиве проходит марафон, многие улицы перекрыты
Пресс-служба полиции Израиля

Сегодня, 28 февраля, с 5:30 до 13:00 в Тель-Авиве проводится ежегодный марафон, в котором, по оценке организаторов, принимаются участие около 40 тысяч бегунов – как любителей, так и профессиональных спортсменов.

Безопасность участников этого спортивного мероприятия обеспечивают сотни сотрудников полиции, пограничников и волонтеров.

В связи с проведением марафона многие улицы в Тель-Авиве перекрыты с 4 утра – от перекрестка Глилот на севере, до бульвара Иерушалаим на юге, от шоссе Бегин на востоке, до прибрежных улиц на западе города.

Рекомендуется воздержаться от поездок в Тель-Авив сегодня утром и днем или пользоваться Waze для определения возможного маршрута движения.

Израиль
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