Продление локдауна: дата заседания правительства неизвестна

Заседание правительства, которое должно было состояться в четверг, 28 января, и на котором должен был решаться вопрос о продлении режима локдауна, отложено на неопределенный срок. Будет ли продлен карантин теперь зависит от того, когда спикеру Яриву Левину удастся собрать пленарное заседание Кнессета, который был распущен еще 23 декабря и теперь работает в "укороченном режиме". Теперь для сбора всех парламентариев необходимо заручиться согласием всех парламентских фракций. 28 января Ярив Левин сообщил, что собрать депутатов ему не удалось.

По информации сайта "Мако", пленарное заседание назначено на полдень 1 февраля, к тому времени срок карантина истечет, продлевать локдаун правительству придется уже после его окончания.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Ярив Левин будет пытаться собрать пленарное заседание для одобрения законопроекта о штрафах 31 января, но нет никаких гарантий, что эта попытка закончится успехом.

Одобрение закона о штрафах в его первоначальном виде - является требованием партии "Кахоль Лаван". Бени Ганц заявил, что он не видит смысла в продлении режима карантина, если не будет ужесточен контроль за соблюдением ограничений во всех секторах, включая религиозный.

Закон о повышении штрафов находится на рассмотрении комиссии Кнессета по законодательству перед голосованием во втором и третьем чтениях. 27 января комиссия на протяжении многих часов пыталась прийти к приемлемой для всех формулировке законопроекта, однако попытки успехом не увенчались. По некоторым вопросам "Ликуд" и ультраортодоксальные фракции пришли к соглашению. В частности, согласовано, что закрытию учебного заведения будут предшествовать несколько предупреждений, а сообщение о закрытии должно быть направлено за 48 часов. Штрафовать нарушителей, согласно компромиссу, сможет только полицейский в чине офицера.

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, требуют, чтобы закон был принят в его изначальной редакции. Накануне "Ликуд" заявлял, что готов поддержать законопроект в его нынешней редакции.

"Вопреки утверждениям, "Ликуд" проголосует за закон о штрафах во втором и третьем чтениях. Если "Кахоль Лаван" и ультраортодоксы придут к соглашению о небольших изменениях, мы разумеется поддержим эти договоренности, но если соглашений не будет, "Ликуд" проголосует за закон", – говорится в заявлении правящей партии.

При этом министерство здравоохранения настаивает на продлении карантина как минимум еще на неделю. А специалисты минздрава уже дают понять, что в том или ином виде ограничения будут действовать до праздника Пурим.