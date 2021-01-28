Минздрав может рекомендовать израильтянам носить две маски – одна поверх другой

Глава национального штаба по борьбе с коронавирусом "Маген Исраэль" Томер Лотан в интервью программе "Хамеш им" на 12-м канале рассказал, что в ближайшее время израильтяне могут получить рекомендацию носить две маски - одна поверх другой.

По словам Томера Лотана, специалисты министерства здравоохранения в настоящий момент проверяют, насколько будет эффективной защита в этом случае.

Идея ношения двух масок принадлежит доктору Энтони Фаучи, американскому иммунологу и инфекционисту, консультирующему Белый дом по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Он посоветовал носить поверх двухслойной одноразовой маски - тканевую. Этой рекомендации, пишет израильский сайт "Мако", следуют вице-президент США Камара Харрис и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также голливудский актер Том Круз.

Мысль использовать вторую маску появилась у Фаучи после того, как он пришел к выводу, что стандартная одноразовая маска недостаточно эффективна из-за того, что она не адаптирована под особенности лица, и тканевая маска прижимает ее к лицу и обеспечивает более надежную защиту.

Томер Лотан в интервью телеканалу сообщил, что команда профессионалов, формирующая рекомендации для минздрава, изучает американский опыт в рамках поиска новых способов борьбы с новыми штаммами вируса, и средства защиты - одна из важных тем обсуждения.

Томер Лотан отметил, что две маски могут обеспечить наилучшую защиту в закрытых помещениях, в которых невозможно контролировать количество находящихся там людей - в супермаркетах, аптеках.