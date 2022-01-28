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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 08:06

ЦАХАЛ расформировал 139-й батальон ПВО, обслуживавший батареи Patriot

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ЦАХАЛ расформировал 139-й батальон ПВО, обслуживавший батареи Patriot

На этой неделе прекратил свое существование 139-й батальон войск противовоздушной обороны. Оставшиеся на вооружении батальона батареи ПРО Patriot переданы 138-му батальону.

139-й батальон ПВО был создан в 1969 году, участвовал в войне Судного дня и в последующих конфликтах, в 1991 году получил на вооружение батареи Patriot, которые в последние годы начали заменяться современной израильской разработкой – системой "Праща Давида".

По оценкам специалистов, на вооружении ЦАХАЛа остались 4 батареи Patriot, хотя точные данные официально не публикуются.


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