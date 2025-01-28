Полиция проводит учения в Тире, Кафр-Касеме и Лоде

Полиция предупреждает о проведении учений утром 28 января в Тире, Кафр-Касеме и Лоде. В связи с проведением учений могут быть временно блокированы некоторые дороги.

В зоне проведения учений может наблюдаться высокая концентрация полицейских и спасательных транспортных средств.

Граждан просят не беспокоиться. Для уточнения маршрутов водителям в указанных районах рекомендуется использовать приложение Waze.