Полиция проводит учения в Тире, Кафр-Касеме и Лоде
время публикации: 28 января 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 08:06
Полиция предупреждает о проведении учений утром 28 января в Тире, Кафр-Касеме и Лоде. В связи с проведением учений могут быть временно блокированы некоторые дороги.
В зоне проведения учений может наблюдаться высокая концентрация полицейских и спасательных транспортных средств.
Граждан просят не беспокоиться. Для уточнения маршрутов водителям в указанных районах рекомендуется использовать приложение Waze.