x
28 июля 2024
|
последняя новость: 17:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 17:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Негеве мужчина, находившийся в закрытом автомобиле, умер от теплового удара

время публикации: 28 июля 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 17:12
В Негеве мужчина, находившийся в закрытом автомобиле, умер от теплового удара
Пресс-служба МАДА

В воскресенье, 28 июля, в Араре (Негев) мужчина 68 лет, находившийся в закрытом автомобиле, умер от теплового удара. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

По словам парамедиков, их вызвали граждане, которые вытащили этого мужчину из машины в бессознательном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ