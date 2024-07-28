В Негеве мужчина, находившийся в закрытом автомобиле, умер от теплового удара

В воскресенье, 28 июля, в Араре (Негев) мужчина 68 лет, находившийся в закрытом автомобиле, умер от теплового удара. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

По словам парамедиков, их вызвали граждане, которые вытащили этого мужчину из машины в бессознательном состоянии.