Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 28 июля, температура немного повысится, будет жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-32, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 31-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 29-35, на Голанских высотах – 24-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений.