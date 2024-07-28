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Израиль

СМИ: Нетаниягу ведет переговоры о назначении Саара на пост министра обороны

время публикации: 28 июля 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 12:07
СМИ: Нетаниягу ведет переговоры о назначении Саара на пост министра обороны
Yonatan Sindel/Flash90

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжают обсуждать возможность смены министра обороны. На повестке дня остается возможность назначения Гидеона Саара вместо Йоава Галанта.

Как сообщал телеканал "Кешет", и в окружении Саара, и в окружении Нетаниягу заинтересованы в таком шаге. Однако в настоящий момент, препятствием является отсутствие гарантий того, что Саар останется надолго в коалиции.

В окружении Нетаниягу заинтересованы в достижении соглашения с партией "Ямин Мамлахти", которое позволит обеспечить поддержку коалиции этой партией в вопросе закона о призыве, а также в голосованиях по бюджету. В этих темах договоренности до сих пор не достигнуты.

В окружении Галанта никак не прокомментировали эти публикации.

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