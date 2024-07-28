Разрешено к публикации: в больнице умер боец ЦАХАЛа, который был ранен в Газе

Разрешено к публикации: 21-летний сержант Йонатан Аарон Гринблат, из Бейт-Шемеша, боец ​​батальона "Шакед" бригады "Гивати", умер в больнице от ран, полученных 20 июля 2024 года в бою на юге сектора Газы.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 329 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 689 военнослужащих ЦАХАЛа.