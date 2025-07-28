Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 28 июля, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-35 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 31-42, в Беэр-Шеве – 25-38, в Мицпе-Рамоне – 29-37, на побережье Мертвого моря – 32-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 25-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 25-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

Во вторник-пятницу жара постепенно спадет.