СМИ: на встрече нового генпрокурора с адвокатом Задорова обсуждалась возможность его освобождения

По информации 13-го канала израильского телевидения, Амит Айсман, на прошлой неделе утвержденный на посту генпрокурора, встретился с адвокатом Романа Задорова, отбывающего наказание по обвинению в убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.

В "твиттере" новостной службы медиакорпорации "Кан" говорится, что прокуратура совместно с адвокатом Задорова подала в окружной суд Нацерета просьбу отложить назначенное на завтра судебное заседание, чтобы дать прокуратуре время для формирования позиции относительно проведения повторного судебного заседания. Встреча, по данным "Кан", проходила по просьбе адвоката Задорова, который считает, что нет необходимости в повторном суде.

Сайт "Аруц-7" пишет, что Амит Айсман сформировал рабочую группа, которая должна еще раз изучить дело и принять решение о необходимости проведения повторного судебного процесса.

По информации Ynet, если после окончания изучения дела будет принято решение не проводить повторное судебное разбирательство, Роман Задоров будет немедленно освобожден из тюрьмы.

Вместе с тем, в "твиттере" 13-го телеканала указывается, что на встрече также обсуждалась возможность освобождения Задорова.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К. 10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К.

В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

11 мая этого года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.