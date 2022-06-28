Нафтали Беннет принял решение пока не покидать политику

Премьер-министр Нафтали Беннет принял решение не покидать политику сразу после того, как передаст пост действующего главы правительства Яиру Лапиду.

В ходе встречи с активистами партии "Ямина", состоявшейся накануне, Беннет сказал, что намерен остаться в должности сменного премьер-министра и координировать вопрос противостояния иранской угрозе.

На встрече, записи которой опубликованы корпорацией "Кан", Беннет заявил, что по-прежнему считает необходимым создание правительства национального единства.

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"Правительство с Биби, Смотричем и Бен-Гвиром – это не то, что сейчас нужно Израилю. Всему свое время. Есть время идеологического прорыва, есть время единства народа. И сейчас время единства", – сказал глава правительства. По его словам, предпочтительней создание двух поселков, по поводу которых есть согласие, чем создание пяти поселков, по поводу которых согласия нет.

Беннет добавил, что не сожалеет о том, что возглавлял правительство, в состав которого входили левые партии. "Кто опубликовал сообщение о проведении Марша с флагами? Не я. Омер Бар-Лев из партии "Авода". И это гораздо важнее, чем если бы это заявление сделал я", – сказал Беннет.

Участники встречи пришли к выводу, что намерения Беннета изменились по сравнению с тем, что было еще несколько дней назад. Сейчас он взвешивает возможность баллотироваться на выборах в Кнессет 25-го созыва. Поле встречи с активистами Беннет провел встречу с заместителем министра по делам религий Матаном Кааной. Окончательное решение Беннет примет после того, как Яир Лапид вступит в должность премьер-министра.

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