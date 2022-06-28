adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.397 ₪ 3.596 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нафтали Беннет принял решение пока не покидать политику

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Нафтали Беннет принял решение пока не покидать политику
    Olivier Fitoussi/ Flash90

    Премьер-министр Нафтали Беннет принял решение не покидать политику сразу после того, как передаст пост действующего главы правительства Яиру Лапиду.

    В ходе встречи с активистами партии "Ямина", состоявшейся накануне, Беннет сказал, что намерен остаться в должности сменного премьер-министра и координировать вопрос противостояния иранской угрозе.

    На встрече, записи которой опубликованы корпорацией "Кан", Беннет заявил, что по-прежнему считает необходимым создание правительства национального единства.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    "Правительство с Биби, Смотричем и Бен-Гвиром – это не то, что сейчас нужно Израилю. Всему свое время. Есть время идеологического прорыва, есть время единства народа. И сейчас время единства", – сказал глава правительства. По его словам, предпочтительней создание двух поселков, по поводу которых есть согласие, чем создание пяти поселков, по поводу которых согласия нет.

    Беннет добавил, что не сожалеет о том, что возглавлял правительство, в состав которого входили левые партии. "Кто опубликовал сообщение о проведении Марша с флагами? Не я. Омер Бар-Лев из партии "Авода". И это гораздо важнее, чем если бы это заявление сделал я", – сказал Беннет.

    Участники встречи пришли к выводу, что намерения Беннета изменились по сравнению с тем, что было еще несколько дней назад. Сейчас он взвешивает возможность баллотироваться на выборах в Кнессет 25-го созыва. Поле встречи с активистами Беннет провел встречу с заместителем министра по делам религий Матаном Кааной. Окончательное решение Беннет примет после того, как Яир Лапид вступит в должность премьер-министра.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:43 Профсоюз учителей объявил о прекращении забастовки
    12:58 Уточненные данные о жертвах ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге: более 20 погибших, свыше 40 пропавших без вести
    12:25 "Псевдоарабы" провели в Дженине операцию по задержанию террориста
    11:27 Отчет минобороны РФ о ходе "спецоперации" в Украине, идет 125-й день войны: утверждается, что в Кременчуге "точно" били по ангарам с оружием
    11:18 Криминальный авторитет Ицхак Абарджиль приговорен к трем пожизненным срокам
    10:17 Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 66 тысяч зараженных, свыше 1000 госпитализированы
    08:59 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 125-й день войны
    08:50 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погиб 341 ребенок
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5