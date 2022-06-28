Законопроект о роспуске Кнессета утвержден в первом чтении

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было. Пленарное заседание Кнессета прервано до 12:00 28 июня.

Поздно вечером 27 июня, после многочасовых переговоров коалиция и оппозиция пришли к соглашению о том, что законопроект о роспуске Кнессета будет утвержден до полуночи 29 июня.

Это означает, что закон о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии будет продлен автоматически.

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В настоящий момент в тексте законопроекта фигурируют две возможные даты выборов: 25 октября и 1 ноября. Это связано с тем, что ультраортодоксальные партии требуют, чтобы выборы состоялись 25 октября, в то время как в коалиции настаивают на 1 ноября. Окончательно дата выборов должна быть согласована до вынесения законопроекта на голосование во втором и третьем чтениях.

Коалиция и оппозиция договорились о большинстве законов, которые будут вынесены и не вынесены на голосование в переходный период. Помимо прочего, согласовано, что Кнессет утвердит законопроект об оказании помощи владельцам бизнесов, пострадавшим в период эпидемии коронавируса. В то же время, законопроекты о запрете обвиняемому формировать коалицию, о понижении электорального барьера и о строительстве метро, будут заморожены. В настоящий момент неизвестно, какая судьба постигнет законопроект, ограничивающий каденцию премьер-министра двумя сроками.

Министр транспорта Мерав Михаэли и премьер-министр Нафтали Беннет опубликовали раздельные заявления с критикой решения заморозить продвижение закона о строительстве метро. "Я призываю коалицию одуматься. Не срывайте строительство жизненно необходимого Израилю метрополитена", – говорится в заявлении Беннета. Ожидается, что сегодня продолжится дискуссия по этому вопросу, и оппозиция может согласиться на компромисс. Депутат Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") заявил в ходе переговоров, что его партия готова поддержать законопроект, если коалиция согласится на проведение выборов 25 октября.

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Коалиция и оппозиция согласовали также увеличение финансирования предвыборной кампании для партии. Единица финансирования будет увеличена с 1,4 миллиона шекелей до 1,66 миллиона. 28 июня комиссии Кнессета и пленарное заседание парламента будут обсуждать эту поправку, общая стоимость которой оценивается в десятки миллионов шекелей.

Соглашение было достигнуто после переговоров, которые на протяжении всего дня вели глава коалиции Боаз Топоровски ("Еш Атид") и депутат Кнессета Йоав Киш ("Ликуд").