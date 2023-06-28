Бывший генинспектор полиции Альшейх о делах Нетаниягу: "Никто не думал, что он останется в политике"

Бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" и заявил, что решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу остаться в политической системе несмотря на предъявленные ему обвинения было неожиданным для правоохранительной системы.

"Мы не могли себе представить, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не подаст в отставку, а будет бороться, оставаясь в политической системе", – сказал Альшейх. Он добавил: "Еще более мы не могли себе представить, что партия "Ликуд" не примет решения избрать кого-то другого".

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Отвечая на вопрос журналистов, Альшейх объяснил, что с точки зрения работы полиции, это ничего не меняет. "У нас нет привилегии принимать в расчет такие факторы как общественный интерес и тому подобное. Но юридическая система такой прерогативой обладает. Как бы они поступили, зная, что Нетаниягу останется в политической системе? Стали бы они откладывать подачу дела в суд, если бы знали, что Нетаниягу останется в политике, стали бы они замораживать судебный процесс, я не берусь судить. Но факт в том, что все были уверены в скором уходе Нетаниягу из политики", – заявил он.

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Бывший генеральный инспектор полиции добавил, что сейчас он считает необходимым скорейшее достижение внесудебной сделки. "Я говорил об этом еще до того, как Ярив Левин выступил со своим предложением по юридической реформе. Я не уверен, что израильская демократия достаточно стабильна и прочна для того, чтобы пережить суд над премьер-министром", – сказал Альшейх. Он добавил, что сделка, по его мнению, должна включать признание действий Нетаниягу позорными, и как следствие, его уход из политики.

В ответ на интервью Альшейха из "Ликуда" передали следующее: "Своим шокирующим признанием Альшейх показал, что имела место попытка свержения действующей власти, которая сорвалась. Единственное, что помешало реализации этих планов – это твердое решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу сражаться за правду, оставаясь на своем посту. Признание Альшейха требует начала расследования против него и других участников заговора, состряпавших дело и предъявивших обвинение законно избранному премьер-министру, а вместе с ним и народному волеизъявлению".

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Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал слова Рони Альшейха по поводу "дел Нетаниягу". "Слова Альшейха не отражают процесс принятия решений по упомянутым делам. Продолжение пребывания Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра никогда не было – и невозможно себе представить, чтобы могло быть – фактором при принятии решений. Перед нами стояли лишь два вопроса: есть ли достаточно улик для предъявления обвинения и соответствует ли это интересам общества. По моему мнению тогда, и это мнение разделяли все представители государственного обвинения, остальные вопросы нерелевантны при принятии решений. Такого же мнения я придерживаюсь сегодня. Стоит уточнить, что Альшейх завершил каденцию на посту генерального инспектора до того, как были приняты решения о предъявлении обвинений. В любом случае, во избежание кривотолков подчеркиваю: в ходе многочисленных обсуждений, которые проводились с моим участием, никогда не поднимался вопрос каденции премьер-министра", – заявил Мандельблит.

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Государственная прокуратура также опубликовала комментарий по поводу высказываний бывшего генерального инспектора полиции Рони Альшейха: "Любое высказывание, в котором содержится намек на то, что в решения о подаче обвинений привносились какие-то посторонние мотивы, является беспочвенным. Обвинения по упомянутым делам были предъявлены на основе фактического материала и профессиональных соображений. Господин Альшейх не принимал участия в обсуждениях, в результате которых было принято решение о предъявлении обвинений".

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") обратился с письмом к юридическому советнику правительства с просьбой начать расследование против бывшего генерального инспектора полиции Рони Альшейха, а также всех, кто принимал участие в процессе принятия решений о предъявлении обвинений Нетаниягу.

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Министр науки, технологи и инноваций Офир Акунис заявил в интервью "Галей ЦАХАЛ", что слова Альшейха должны привести к прекращению судебного процесса над Биньямином Нетаниягу.

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Глава партии "Авода" Мерав Михаэли считает, что Альшейх лишь озвучил само собой разумеющееся. "Нетаниягу должен был уйти и политики, как он требовал того же в свое время от Эхуда Ольмерта", – сказала Михаэли.