Нетаниягу потребовал смягчить законопроект о принципе неприемлемости

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что законопроект об ограничении принципа крайней неприемлемости должен быть заметно смягчен.

Как сообщает "Кан", Нетаниягу сделал это заявление в ходе совещания с министром юстиции Яривом Левином, министром в министерстве юстиции Давидом Амсалемом и министром стратегического планирования Роном Дермером. Согласно опубликованной информации, во время совещания Нетаниягу заявил, что закон не может быть утвержден в его нынешней форме. Главный параметр, в котором премьер-министр считает изменения необходимыми, касается права БАГАЦа отменять назначения на основе принципа неприемлемости. Этот параграф в законе вызывает особо резкую критику со стороны оппозиции. В настоящий момент взвешивается возможность того, что суд сохранит это право, когда речь идет о мэрах и главах местных и региональных советов.

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Министр юстиции Ярив Левин возражает против требования смягчить законопроект, однако, по мнению редакции "Кан", он подчинится мнению Нетаниягу.

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Как сообщалось ранее, Нетаниягу, Левин, Амсалем и Дермер обсуждали и вопрос дальнейшего продвижения юридической реформы. Совещание касалось одностороннего продвижения юридической реформы. В ходе совещания было согласовано, что закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости будет продвигаться с целью утвердить его до окончания нынешней сессии Кнессета. По поводу остальных параграфов реформы, возникли разногласия. В то время как премьер-министр Нетаниягу предпочитает остановиться на одном законе, а затем вернуться за стол переговоров с оппозицией, Левин настаивает на продвижении смягченного варианта закона об изменении состава комиссии по выбору судей. Дермер поддерживает позицию Нетаниягу, а Амсалем – позицию Левина.