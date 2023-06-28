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    В Израиле

    Мусульмане празднуют "Ид аль-Адху": силы безопасности Израиля в состоянии повышенной готовности

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    Мусульмане празднуют
    Jamal Awad/Flash90

    С вечера 27 июня по 1 июля мусульмане всего мира в этом году отмечают праздник жертвоприношения – Ид аль-Адху (Курбан Байрам).

    Традиционно в эти дни правительство Израиля объявляет о послаблениях для палестинских арабов в Иудее и Самарии, а также в секторе Газы. Увеличивается суточный период работы контрольно-пропускных пунктов. На время праздника жителям палестинских территорий в Иудее и Самарии разрешается посещение родственников, проживающих в Израиле. Выдается большое число разрешений для вылета за границу из аэропорта Бен-Гурион и на посещение Эйлата. Тысячи палестинских арабов отправляются на экскурсионных автобусах на пляжи израильского побережья Средиземного моря.

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    Кроме того, в период праздника Ид аль-Адха власти Израиля ослабляют ограничения для мусульман на посещение Храмовой горы в Иерусалиме. И в пятничной праздничной молитве около мечети Аль-Акса обычно участвует рекордное за год число мусульман.

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    Силы безопасности Израиля на период мусульманского праздника жертвоприношения приведены в состояние повышенной готовности – как в Иерусалиме, так и в Иудее и Самарии. Неоднократно террористы использовали послабления для осуществления нападений в дни праздника Ид аль-Адха. Кроме того, не раз празднования сопровождались массовыми беспорядками – как на территории Палестинской автономии, так и в арабских населенных пунктах в Израиле.

    Утром 28 июня полиция задержала на Храмовой горе в Иерусалиме 15 подозреваемых в демонстрации флагов террористических организаций и портретов террористов. В полиции отмечают, что утренняя молитва, на которой присутствовали тысячи мусульман, прошла без серьезных инцидентов. Однако группа молодых мужчин в масках нарушала порядок, размахивая флагами и плакатами террористических организаций. Они были задержаны для допросов. Помимо прочего у задержанных были изъяты листовки и пистолетные патроны.

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