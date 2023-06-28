В результате стрельбы в Шфараме убиты отец и сын. С начала года 110 убитых в арабском секторе
Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщили, что умер 61-летний житель Шфарама, доставленный ранее с пулевым ранением.
Таким образом число жертв этого нападения с применением огнестрельного оружия возросло до двух.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия был застрелен 26-летний мужчина.
Полиция продолжает расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
СМИ называют имена убитых: это отец и сын – Умар и Мухаммад Халади.
Позавчера в Шфараме был убит 32-летний Амир Суайэд.
За последние сутки было совершено еще два убийства: в Кафр-Кане застрелен Ашраф Абу Насар (30), в Рахате – Хасан Абу Латиф (17).
С начала 2023 года в арабском секторе Израиля было убито 110 человек.
Отметим, что убийства в мусульманском сообществе не прекратились после начала праздника жертвоприношения Ид аль-Адха.
Стрельба в Шфараме: один убитый, один раненый