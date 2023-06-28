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    В Израиле

    В результате стрельбы в Шфараме убиты отец и сын. С начала года 110 убитых в арабском секторе

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    В результате стрельбы в Шфараме убиты отец и сын. С начала года 110 убитых в арабском секторе
    Flash90

    Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщили, что умер 61-летний житель Шфарама, доставленный ранее с пулевым ранением.

    Таким образом число жертв этого нападения с применением огнестрельного оружия возросло до двух.

    Ранее сообщалось, что на месте происшествия был застрелен 26-летний мужчина.

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    Полиция продолжает расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

    СМИ называют имена убитых: это отец и сын – Умар и Мухаммад Халади.

    Позавчера в Шфараме был убит 32-летний Амир Суайэд.

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    За последние сутки было совершено еще два убийства: в Кафр-Кане застрелен Ашраф Абу Насар (30), в Рахате – Хасан Абу Латиф (17).

    С начала 2023 года в арабском секторе Израиля было убито 110 человек.

    Отметим, что убийства в мусульманском сообществе не прекратились после начала праздника жертвоприношения Ид аль-Адха.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Июня 2023
    Стрельба в Шфараме: один убитый, один раненый
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