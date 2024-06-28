Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 июня: интенсивность боевых действий снова возрастает

В ночь на 28 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снова возрастает.

На севере сектора: продолжаются боевые действия в районах Шуджаийя и Ад-Дарадж, к востоку от города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке района Шуджаийя, к востоку от города Газа; израильская артиллерия обстреливала цели в районе Зайтун города Газа

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Кайнис в Дир аль-Балахе, в центре сектора, есть убитые и раненые; в результате удара ВВС ЦАХАЛа был разрушен дом семьи Аззам в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу Гражданской обороны ХАМАСа в центральной части сектора.

На юге сектора: израильская армия из артиллерийских орудий обстреливала цели в районах на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юго-западе Хан-Юниса, есть раненые

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 июня.

Разрешено к публикации: 27 июня в бою на юге сектора Газы погиб 19-летний сержант Эяль Шейнис, из кибуца Афик, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".