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Израиль

ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 28 июня 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 18:06
ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 869-го батальона выявили группу террористов, находившихся в одном из военных зданий "Хизбаллы" в районе деревни Кила (южный Ливан). ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по этому зданию. Также истребители ЦАХАЛа атаковали еще один военный объект "Хизбаллы" в деревне Шихин.

Кроме того, в течение дня артиллерия ЦАХАЛа вела огонь по позициям противника в районе Ан-Накура. Ранее из Ливана в сторону Западной Галилеи было выпущено несколько ракет, никто не пострадал.

Израиль
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