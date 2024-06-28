ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

Бойцы 869-го батальона выявили группу террористов, находившихся в одном из военных зданий "Хизбаллы" в районе деревни Кила (южный Ливан). ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по этому зданию. Также истребители ЦАХАЛа атаковали еще один военный объект "Хизбаллы" в деревне Шихин.

Кроме того, в течение дня артиллерия ЦАХАЛа вела огонь по позициям противника в районе Ан-Накура. Ранее из Ливана в сторону Западной Галилеи было выпущено несколько ракет, никто не пострадал.