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Израиль

ЦАХАЛ: перехвачена подозрительная воздушная цель, проникшая с территории Ливана

время публикации: 28 июня 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 18:36

После того, как сигнал тревоги "Цева адом" сработал в населенных пунктах Верхней Галилеи, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские силы ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, проникшую с территории Ливана на территорию Израиля.

В населенных пунктах Дишон и Малкия сигнал тревоги был слышен в 17:52.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2024

"Цева Адом" в населенных пунктах на границе с Ливаном