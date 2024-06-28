ЦАХАЛ: перехвачена подозрительная воздушная цель, проникшая с территории Ливана
время публикации: 28 июня 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 18:36
После того, как сигнал тревоги "Цева адом" сработал в населенных пунктах Верхней Галилеи, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские силы ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, проникшую с территории Ливана на территорию Израиля.
В населенных пунктах Дишон и Малкия сигнал тревоги был слышен в 17:52.
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