ЦАХАЛ: перехвачена подозрительная воздушная цель, проникшая с территории Ливана

После того, как сигнал тревоги "Цева адом" сработал в населенных пунктах Верхней Галилеи, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские силы ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, проникшую с территории Ливана на территорию Израиля.

В населенных пунктах Дишон и Малкия сигнал тревоги был слышен в 17:52.