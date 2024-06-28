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Израиль

Зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону Израиля

время публикации: 28 июня 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 21:03
Зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

После сигналов тревоги, прозвучавших на севере страны, были зафиксированы три вражеских беспилотника, пересекших ливано-израильскую границу и упавших в районе Западной Галилеи. Пострадавших нет.

Также было зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории. Жертв в результате обстрела нет, в Западной Галилее повреждено здание, пожарные тушат возгорания, возникшие в результате падения ракет. Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по огневым позициям противника.

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