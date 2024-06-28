Зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону Израиля

После сигналов тревоги, прозвучавших на севере страны, были зафиксированы три вражеских беспилотника, пересекших ливано-израильскую границу и упавших в районе Западной Галилеи. Пострадавших нет.

Также было зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории. Жертв в результате обстрела нет, в Западной Галилее повреждено здание, пожарные тушат возгорания, возникшие в результате падения ракет. Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по огневым позициям противника.