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Израиль

Группа израильтян напала на военнослужащих ЦАХАЛа возле Кафр Малик

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июня 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 11:45
(архивное фото, иллюстрация)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на субботу, 28 июня, силы ЦАХАЛа заметили нескольких израильских граждан, которые на автомобилях двигались в сторону закрытой военной зоны возле Кафр Малик на территории бригады "Биньямин".

Военнослужащие прибыли на место, чтобы остановить нарушителей, однако те начали бросать в солдат и командира батальона камни, выкрикивая в их адрес бранные слова. Кроме того, нарушители попытались совершить наезд на силы безопасности и причинили ущерб врмейскому джипу.

Силы безопасности были вынуждены применить средств для разгона демонстраций. Также были задержано шесть человек, они переданы израильской полиции.

ЦАХАЛ и полиция Израиля осуждают любые проявления насилия в отношении сил безопасности и будут решительно действовать против попыток причинить вред сотрудникам сил безопасности, выполняющим свою работу по защите граждан Израиля.

Израиль
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