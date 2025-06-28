Группа израильтян напала на военнослужащих ЦАХАЛа возле Кафр Малик

В ночь на субботу, 28 июня, силы ЦАХАЛа заметили нескольких израильских граждан, которые на автомобилях двигались в сторону закрытой военной зоны возле Кафр Малик на территории бригады "Биньямин".

Военнослужащие прибыли на место, чтобы остановить нарушителей, однако те начали бросать в солдат и командира батальона камни, выкрикивая в их адрес бранные слова. Кроме того, нарушители попытались совершить наезд на силы безопасности и причинили ущерб врмейскому джипу.

Силы безопасности были вынуждены применить средств для разгона демонстраций. Также были задержано шесть человек, они переданы израильской полиции.

ЦАХАЛ и полиция Израиля осуждают любые проявления насилия в отношении сил безопасности и будут решительно действовать против попыток причинить вред сотрудникам сил безопасности, выполняющим свою работу по защите граждан Израиля.