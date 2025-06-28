Инцидент с применением насилия в Старом городе Иерусалима, тяжело ранен мужчина
время публикации: 28 июня 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 15:41
Полиция сообщает об инциденте с применением насилия в одном из жилых домов в Старом городе Иерусалима. В результате этого инцидента местный житель, мужчина примерно 20 лет, был доставлен в больницу с проникающими ранениями, его состояние оценивается как тяжелое.
Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и, приступив к расследованию, задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к инциденту.
Предварительное расследование показало, что инцидент произошел на криминальной почве. Расследование продолжается.