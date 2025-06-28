Тревога в Негеве: ракетный обстрел из Йемена

В 7:10-7:11 утра 28 июня тревога "Цева адом" прозвучала в Негеве, включая Беэр-Шеву, а также в Араве и в районе Мертвого моря. Ранее ЦАХАЛ предупреждал о ракетном обстреле из Йемена.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших пока не поступало.

В 7:23 Командование тылом уведомило: можно покинуть убежища.

В 7:25 ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск одной ракеты из Йемена, которая "по всей видимости, была успешно перехвачена".

Предыдущая попытка ракетного обстрела Израиля из Йемена была зафиксирована 26 июня. Тогда ракета упала, не долетев до израильской территории. Были зафиксированы две такие (неудачные для хуситов) попытки и 16 июня.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля.

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.