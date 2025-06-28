Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной. Особенно жарко в горных и внутренних районах. На побережье Средиземного моря высокая влажность. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 22-30, в Эйлате – 29-37, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 26-37, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-30, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-34, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-вторник температура немного понизится, но будет жарко.