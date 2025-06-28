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Израиль

В Рахате задержаны около 30 подозреваемых в нарушении общественного порядка

Полиция
время публикации: 28 июня 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 20:31
В Рахате задержаны около 30 подозреваемых в нарушении общественного порядка
Пресс-служба полиции Израиля

В пятницу, 27 июня, в Рахате, полицией была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны более 30 подозреваемых и изъято оружие. Один полицейский получил легкие ранения.

Операция была проведена после того, как несколькими часами ранее в результате семейного конфликта в Рахате был застрелен 20-летний мужчина.

Основное внимание полиции было сосредоточено на представителях двух враждующих арабских кланов.

Израиль
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