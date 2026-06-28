Двое мужчин получили тяжелые травмы в ночных ДТП в Тель-Авиве и Иерусалиме

В ночь на воскресенье, 28 июня, два человека получили тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Мужчина примерно 30 лет, ехавший на электросамокате, был сбит автомобилем на шоссе №20 (Аялон) возле развязки Кибуц-Галуйот. Парамедики службы "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии, в сознании, с множественными травмами.

В Иерусалиме на улице а-Рав Герцог, возле перекрестка Пат автомобиль врезался в защитное. Пострадавший, 23-летний мужчина, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии. Позже из больницы сообщили, что состояние пострадавшего стабилизировалось и оценивается как состояние средней тяжести.