x
28 июня 2026
|
последняя новость: 07:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 07:03
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое мужчин получили тяжелые травмы в ночных ДТП в Тель-Авиве и Иерусалиме

Мада
ДТП
время публикации: 28 июня 2026 г., 03:35 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 05:39
Двое мужчин получили тяжелые травмы в ночных ДТП в Тель-Авиве и Иерусалиме
Пресс-служба МАДА

В ночь на воскресенье, 28 июня, два человека получили тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Мужчина примерно 30 лет, ехавший на электросамокате, был сбит автомобилем на шоссе №20 (Аялон) возле развязки Кибуц-Галуйот. Парамедики службы "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии, в сознании, с множественными травмами.

В Иерусалиме на улице а-Рав Герцог, возле перекрестка Пат автомобиль врезался в защитное. Пострадавший, 23-летний мужчина, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии. Позже из больницы сообщили, что состояние пострадавшего стабилизировалось и оценивается как состояние средней тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook