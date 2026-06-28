Полиция задержала подозреваемого в причастности к убийству Мурада Шуэйки в Холоне

Полиция Израиля сообщила о задержании утром 28 июня подозреваемого в причастности к убийству Мурада Шуэйки, совершенном 18 марта 2026 года в Холоне.

В ночь на 18 марта поступило сообщение о стрельбе на улице а-Лохамим в Холоне. В результате стрельбы был убит Мурад Шуэйка (около 35 лет).

На начальном этапе было установлено, что убийство имело криминальную подоплеку.

Сегодня утром детективы задержали подозреваемого – жителя Рамле в возрасте около 20 лет. Он доставлен на допрос, завтра его доставят в мировой суд Тель-Авива для продления срока содержания под стражей.