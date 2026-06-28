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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июня 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 09:08
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на прошлой неделе, 24 июня, в районе Шати на западе города Газа был ликвидирован Абд ар-Рахман Маэр Абд аль-Карим Зияда, командир звена боевиков "Нухбы" в военном крыле ХАМАСа.

По данным армии, Зияда участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября 2023 года и угнал армейский автомобиль ЦАХАЛа в сектор Газы.

В тот же день в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, был ликвидирован Камаль Мухаммад Хамдан Наджар, глава подразделения, занимавшегося строительством туннелей ХАМАСа в районе Хан-Юниса.

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