ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на прошлой неделе, 24 июня, в районе Шати на западе города Газа был ликвидирован Абд ар-Рахман Маэр Абд аль-Карим Зияда, командир звена боевиков "Нухбы" в военном крыле ХАМАСа.

По данным армии, Зияда участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября 2023 года и угнал армейский автомобиль ЦАХАЛа в сектор Газы.

В тот же день в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, был ликвидирован Камаль Мухаммад Хамдан Наджар, глава подразделения, занимавшегося строительством туннелей ХАМАСа в районе Хан-Юниса.