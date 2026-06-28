ЦАХАЛ сообщил о ликвидации вооруженных боевиков "Хизбаллы" в районе Набатии. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в субботу, 27 июня, бойцы спецподразделения "Эгоз" обнаружили нескольких боевиков "Хизбаллы", вооруженных RPG, в районе Набатии, недалеко от зоны безопасности, где действуют израильские войска на юге Ливана.

Сразу после обнаружения ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевиков, а также поразили здание, из которого они действовали.

В ходе еще одной операции в том же районе бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" уничтожили пусковую установку "Хизбаллы", представлявшую угрозу израильским силам.