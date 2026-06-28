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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Сирии были ликвидированы вооруженные террористы

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:36
ЦАХАЛ: на юге Сирии были ликвидированы вооруженные террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа уведомила, что в субботу, 27 июня, в зоне безопасности на юге Сирии бойцами 6-й бригады "Эциони" были ликвидированы вооруженные террористы.

Число уничтоженных террористов в сообщении ЦАХАЛа не указано. Обстоятельства происшествия не раскрываются.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит действовать в зоне безопасности на юге Сирии и устранять любые угрозы для граждан Государства Израиль и военнослужащих ЦАХАЛа.

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