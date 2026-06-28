ЦАХАЛ: на юге Сирии были ликвидированы вооруженные террористы
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:36
Пресс-служба ЦАХАЛа уведомила, что в субботу, 27 июня, в зоне безопасности на юге Сирии бойцами 6-й бригады "Эциони" были ликвидированы вооруженные террористы.
Число уничтоженных террористов в сообщении ЦАХАЛа не указано. Обстоятельства происшествия не раскрываются.
Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит действовать в зоне безопасности на юге Сирии и устранять любые угрозы для граждан Государства Израиль и военнослужащих ЦАХАЛа.