ЦАХАЛ: на юге Сирии были ликвидированы вооруженные террористы

Пресс-служба ЦАХАЛа уведомила, что в субботу, 27 июня, в зоне безопасности на юге Сирии бойцами 6-й бригады "Эциони" были ликвидированы вооруженные террористы.

Число уничтоженных террористов в сообщении ЦАХАЛа не указано. Обстоятельства происшествия не раскрываются.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит действовать в зоне безопасности на юге Сирии и устранять любые угрозы для граждан Государства Израиль и военнослужащих ЦАХАЛа.