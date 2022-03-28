Европейская и израильская политика в отношении беженцев. Интервью с профессором Тель-Авивского университета

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила о европейской политике в отношении беженцев с профессором кафедры социологии Тель-Авивского университета, специалистом по миграции и интеграции иммигрантов Анастасией Городзейской.

Есть ли в настоящий момент в Европе единая политика в отношении беженцев из Украины и в чем она заключается?

Есть. Причем эта политика была сформулирована еще в 2001 году, после войны в Югославии. Тогда Евросоюз принял так называемую Temporary Protection Directive (Директиву о временной защите беженцев). Основная задача этой директивы заключалась в введении минимального стандарта помощи беженцам во всех европейских странах. Общий стандарт, во-первых, призван дать защиту всем, не рассматривая каждый случай в отдельности, и облегчить бюрократические процедуры в каждом отдельном государстве. А во-вторых, общие правила обращения с беженцами должны привести к солидарности между европейскими странами, поскольку они все будут обязаны принимать участие в помощи.

До войны в Украине эта директива ни разу не применялась. В 2014-2015 годах, когда была волна беженцев из Сирии, Афганистана и т.д., в Евросоюзе прозвучали предложения активировать директиву, но многие страны выступили против. Особенно яростно протестовали против этого страны Восточной Европы – Чехия, Польша, Венгрия.

Как раз те страны, которые сейчас распахнули двери для беженцев из Украины.

Да. Итак, 4 марта состоялось собрание представителей стран Евросоюза и все, кроме Дании, проголосовали за применение этой директивы. 7 марта директива вступила в силу.

Согласно этой директиве, все страны Евросоюза обязаны предоставить гражданам Украины вид на жительство на один год (этот вид на жительство автоматически продлевается два раза на полгода), обеспечить беженцам медицинское обслуживание, предоставить право на работу и обеспечить право детей на образование. В директиве также указано, что беженцы должны получить "доступ к жилью и социальной помощи", однако не прописан даже минимальный стандарт. То есть, каждая страна сама решает, какие суммы будет выплачивать беженцам. Думаю, мы будем видеть очень большую разницу между странами в этом плане.

Директива касается только того, что происходит после пересечения беженцем границы?

Сама директива – да. Но в отношении граждан Украины она была расширена. Так, граждане Украины имеют право пересекать границу Евросоюза даже с просроченными документами или без документов вообще. На границе им ставят шенгенскую визу, чтобы они могли свободно перемещаться по всем странам Евросоюза. У них есть право находиться на территории ЕС в течение 90 дней еще до того, как они попросят определенную страну дать им вид на жительство. Это делается для того, чтобы люди могли доехать до мест, где у них есть родственники или друзья. И чтобы беженцы не сосредотачивались в одной стране.

Есть несколько очевидных и менее очевидных причин. Во-первых, обыкновенный расизм и то, что тогда в Европу ехали в основном мужчины, а теперь это женщины с детьми, которые не вызывают страх и не воспринимаются, как угроза. Кроме того, украинцы гораздо ближе и понятнее с точки зрения культурных различий.

Но есть причины, актуальные именно для стран Восточной Европы. Во-первых, есть достаточно число украинцев, выехавших в Европу еще в 2014 году. Соответственно, люди сталкиваются с украинцами на работе, есть смешанные семьи и так далее. Все исследования показывают, что чем больше контактов между людьми, тем меньше они вызывают опасений и тем выше готовность их принять.

Во-вторых, страны Восточной Европы воспринимают Россию как угрозу в том числе в свой адрес. Венгры и чехи хорошо знают, что такое российские танки. И эта война воспринимается в этих странах как их война и как то, что они могут быть следующими.

Израиль подписал Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года. Тем не менее, в Израиле заявляют, что не нарушают конвенцию, не впуская в страну граждан Украины. Это действительно так?

Израиль старается делать минимум, чтобы с одной стороны не нарушать международное право, а с другой – не давать никому статус беженца. По официальным данным, с 2009 по 2019 годы было утверждено менее 1% просьб о получении этого статуса. Поэтому мигрантам из Судана и Эритреи, поскольку, согласно Конвенции ООН, обратно их отправить было нельзя, в итоге предоставили так называемую "временную групповую защиту", которая говорила о том, что обратно мы их отправить не можем, но и прав не даем. Только постепенно, в основном под давлением БАГАЦа, они стали получать какие-то права.

Так что с одной стороны можно сказать, что юридически мы конвенцию не нарушаем, но с другой – мы ей и не следуем.