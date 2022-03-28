Силы безопасности готовят операцию по аресту активистов и сторонников "Исламского государства"

Силы безопасности готовятся к проведению массовых арестов активистов экстремистских группировок в арабском секторе. Согласно опубликованной информации, Общая служба безопасности (ШАБАК) готовит список израильских арабов, причастных к террористической деятельности и подстрекательствам, и в намерение сил безопасности входит проведение административных арестов, в первую очередь среди активистов и сторонников движения "Исламское государство".

Решение об этих шагах было принято после совещаний, которые провели министр обороны Бени Ганц и премьер-министр Нафтали Беннет с главами силовых структур. В ходе этих совещаний проводилась оценка оперативной ситуации, а также вырабатывались шаги по противодействию нынешней волне террора. Помимо прочего, было решено усилить присутствие военных и сотрудников иных силовых структур в местах возможных столкновений. Усиленное присутствие там сохранится до Дня независимости.

Также решено расширить критерии ношения оружия военнослужащими ЦАХАЛа, вернуться к практике административных арестов активных участников беспорядков и подстрекателей, приступить к более активному отслеживанию происходящего в социальных сетях и продолжить шаги по конфискации оружия.

Также решено продолжить диалог с лидерами арабских общин с целью снижения уровня напряженности. Одновременно продолжается расследование обстоятельств теракта в Хадере. Силы безопасности полагают, что террористы получали помощь от кого-то из жителей Умм эль-Фахма. Вскоре после теракта, были задержаны не менее четырех жителей города.