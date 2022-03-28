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NEWSru.co.il :: В Израиле28 марта 2022 г., 07:55

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом

Утром 28 марта канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что Беннет продолжит исполнять свои обязанности.

Сегодня премьер-министр проведет онлайн-совещание с участием министра обороны, министра внутренней безопасности, начальника генштаба, главы ШАБАКа, генинспектора полиции и других руководителей силовых структур.

Пресс-служба полиции сообщила, что и генеральный инспектор генерал-лейтенант Коби Шабтай заразился коронавирусом.


Отметим, что накануне Беннет встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Израиля Яиром Лапидом, кроме того ночью он провел совещание с участием министра внутренней безопасности, генинспектора полиции, главы ШАБАКа, замминистра внутренней безопасности, командующего Прибрежным округом, командира пограничной полиции, начальника оперативного подразделения полиции и другими. Беннет также ночью навещал одного из раненых пограничников в больнице "Гилель Яфе" в Хадере.

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