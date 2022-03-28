Сайт NEWSru.co.il заблокирован на территории России

С 28 марта на территории Российской Федерации заблокирован доступ к израильским русскоязычным сайтам NEWSru.co.il и MIGnews.com. Роскомнадзор не предупреждал редакции о блокировке сайтов, опубликовав уведомление о том, что, по требованию Генпрокуратуры РФ, заблокированы некоторые страницы.

Доступ к ресурсам этих сайтов из России доступен через VPN.

Поводом для блокировки стали статьи о войне, которую ведет Россия против Украины. В случае NEWSru.co.il, это была статья 10.03.2022 об опасениях Белого дома по поводу возможного применения химического оружия российскими военными в Украине (цитата официального заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки) и статья 24.03.2022, в которой цитировалось заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая о возможном применении российскими военными фосфорных бомб, причем в публикации указывалось, что власти РФ это отрицают, а военные эксперты говорят о применении боеприпасов иного типа.

Отметим, что еще две недели назад, когда по требованию Генпрокуратуры РФ на территории России был заблокирован доступ к израильским русскоязычным сайтам 9tv.co.il и Vesty.co.il, от читателей из РФ поступали сообщения, что нет также доступа к сайтам NEWSru.co.il и MIGnews.com. Но тогда наш сайт блокировали лишь некоторые российские провайдеры.

Из РФ по-прежнему доступно мобильное приложение NEWSru.co.il (для Android).

Пока на территории РФ, не используя VPN, можно продолжать читать израильские новостные сайты Israelinfo.co.il и Detaly.co.il.