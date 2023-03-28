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    В Израиле

    В канцелярии президента состоялась первая встреча переговорных групп

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    Президент Израиля Ицхак Герцог
    Flash90

    Вечером 28 марта рабочие группы "Ликуда", "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" по приглашению президента Ицхака Герцога прибыли в его канцелярию. Это первые встреча переговорных групп, посвященная юридической реформе.

    Согласно сообщениям СМИ, на первой встрече будут обсуждаться организационные вопросы. Как стало известно NEWSru.co.il, в коалиции возражают против того, чтобы переговоры постоянно проходили в канцелярии президента.

    Рабочую группу "Ликуда" возглавляет министр стратегического планирования Рон Дермер. В состав группы также вошли секретарь правительства Йоси Фукс и глава юридического отдела форума "Коэлет" доктор Авиад Бакши.

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    В состав группы "Махане Мамлахти" входят бывший министр юстиции Гидеон Саар, депутат Хили Трупер, депутат Орит Фаркаш-Коэн и адвокат Ронен Ааиани.

    В группу "Еш Атид" вошли депутаты Орна Барбивай и Карин Эльхарар, бывший гендиректор канцелярии главы правительства Наама Шульц и адвокат Одед Газит.

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    Лидеры нескольких организаций, участвующих в протестах, призвали Лапида и Галанта отказаться от участия в переговорах, поскольку они убеждены, что коалиция не намерена идти на уступки. Они считают, что принятие утром "закона о квасном" является этому доказательством.

    В то время, когда переговорные группы уже сидели за столом с президентом, лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц в интервью телеканалу "Кешет-12" сказал, что они лично не верит Нетаниягу, но если тот говорит неправду, то на это отреагирует общественность.

    Еще до того, как начались переговоры, между сторонами вспыхнул конфликт. В оппозиции возмущены тем, что коалиция представила в Кнессет законопроект об изменении состава комиссии по выбору судей. Этот законопроект не планируется продвигать в настоящий момент, но передача его в секретариат Кнессета дает возможность вынести его на утверждение в течение 48 часов.

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    Глава НДИ Авигдор Либерман призвал Яира Лапида и Бени Ганца не направлять своих представителей на переговоры в этих условиях. "Нельзя вести переговоры, когда коалиция продолжает утверждение законов", – заявил Либерман.

    Партии "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" опубликовали совместное заявление. "Мы не допустим утверждения законопроекта одновременно с переговорами. Как только законопроект будет вынесен на рассмотрение Кнессета, мы немедленно прекратим переговоры", – говорится в заявлении оппозиционеров.

    Лидеры внепарламентской оппозиции заявили: "Этот шаг коалиции является доказательством того, что речь идет об интриге, о фейк-переговорах, цель которых провести законы диктатуры в следующую сессию Кнессета".

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    В "Ликуде", в свою очередь, поспешили пояснить, что речь идет о техническом действии, которое не будет иметь конкретных последствий.

    В коалиции также с недоверием относятся к еще не начавшимся переговорам. В "Ционут Датит" заявляют, что переговоры при посредничестве президента не могут быть "честными и искренними", как обещал Бени Ганц, так как президентский компромисс, который был опубликован две недели назад, по мнению приближенных Симхи Ротмана, полностью отражал пожелания оппозиции.

    Одновременно продолжается дискуссия вокруг поста министра обороны. К настоящему моменту Йоаву Галанту не было направлено письмо об увольнении, однако ожидается, что письмо будет направлено вечером 28 марта. Двумя основными кандидатами на этот пост являются Ави Дихтер и Исраэль Кац. Накануне сообщалось, что Нетаниягу объявил условием отмены решения об увольнении Галанта уход последнего из Кнессета в рамках "норвежского закона". Галант отклонил это требование.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Марта 2023
    Скандал до начала переговоров: оппозиция и коалиция готовятся к битве за реформу
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