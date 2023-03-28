Реформа юридической системы в Израиле приостановлена. Выскажите ваше мнение

Вечером 27 марта, на фоне продолжающегося "парализующего протеста" противников юридической реформы, сопровождаемого объявлением всеобщей забастовки, и массовой акции в поддержку реформы, глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что голосование по реформе во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета. Он дал понять, что готов к переговорам с оппозицией, и призвал своих сторонников не поддаваться на провокации.

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После выступления Нетаниягу всеобщая забастовка была отменена, но массовые акции – как против реформы, так и в ее поддержку – продолжились.

Редакция NEWSru.co.il ранее проводила опрос об отношении к юридической реформе. Сегодня мы проводим опрос об отношении к решению Нетаниягу, о мотивах этого решения, о том, есть ли в данной ситуации победители и проигравшие, об осуществимости реформы, о перспективах переговоров, о легитимности тех или иных форм протеста, о том, какие последствия будет иметь нынешнее политическое противостояние и т.д.

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Внимание, опрос предназначен для читателей, проживающих в Израиле

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Реформа юридической системы в Израиле приостановлена. Ваше мнение?

(вам предстоит ответить на 20 вопросов)