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Израиль

Сообщение о еще одном теракте на 90-й трассе опровергнуто. Комментарий ЦАХАЛа

время публикации: 28 марта 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 11:57
Еще один теракт на 90-й трассе, один раненый
Hadas Parush/Flash90

Около 11:15 поступила предварительная информация о еще одном теракте на 90-й трассе, около КПП Бекаа. Сообщалось, что известно об одном раненом.

Однако вскоре поступили сведения о том, что второго теракта не было.

Пресс-служба ЦАХАЛа разъясняет, что произошло: "Мужчина подъехал на автомобиле к КПП Бекаа возле деревни Тайсир. Он не подчинился требованию остановиться для проверки и прорвался через блокпост. Его преследовали и задержали. Никто из военнослужащих не пострадал. Подозреваемый был передан сотрудникам силам безопасности для допроса".

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