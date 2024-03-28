Сообщение о еще одном теракте на 90-й трассе опровергнуто. Комментарий ЦАХАЛа

Около 11:15 поступила предварительная информация о еще одном теракте на 90-й трассе, около КПП Бекаа. Сообщалось, что известно об одном раненом.

Однако вскоре поступили сведения о том, что второго теракта не было.

Пресс-служба ЦАХАЛа разъясняет, что произошло: "Мужчина подъехал на автомобиле к КПП Бекаа возле деревни Тайсир. Он не подчинился требованию остановиться для проверки и прорвался через блокпост. Его преследовали и задержали. Никто из военнослужащих не пострадал. Подозреваемый был передан сотрудникам силам безопасности для допроса".